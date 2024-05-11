Cumhuriyet Kadınları Derneğinin yaptığı açıklamada;

"Gazze’nin kahraman anneleri onuruna bu yıl anneler günü, vatanları için direnen Filistinli Kadınlar Günü’dür.

Yarın, 12 Mayıs Pazar, Gazze’deki soykırım 7. ayını dolduracaktır. O gün, birçoğu çocuk ve kadın, 7 ayda katledilen Filistinli sayısı 35 bine ulaşacaktır.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin eşi Ümmü Abdüsselam’ın, İsrail saldırısında evlatlarının ve torunlarının şehit olduklarını öğrenince, ‘Allah’ım sana sığınıyorum’ diyerek şükür namazı kılmasının üzerinden 42 gün geçmiş olacaktır.

Ve o gün dünyanın geri kalanında Anneler Günü kutlanacaktır.

Filistin halkına soykırım uygulayarak insanlığın karşı cephesindeki emperyalist ABD ve siyonist İsrail, karşılarında insanlık cephesi devlet ve milletleri bulmuştur. Kendi halkları ile ‘Gazze’deki katliamı durdurun’ çığlıklarıyla ayağa kalkmıştır.

Bağımsız vatan toprağı için yıllardır savaşan Filistin halkının zaferi, insanlık düşmanlarından vicdana gelmeleri beklenerek değil, hak ettikleri topraklarda ölümüne direnerek gerçekleşecektir.

Bugün Gazze’de yaşanan işte budur.

Gazze, emperyalizme karşı başkaldırının en ön cephesidir.

Bizler;

Bir asır önce, topraklarını işgal eden zengin devletleri, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde dize getirerek, emperyalizme karşı tarihte ilk zaferi kazanan onurlu bir milletin kadınları olarak Filistin halkının Gazze’deki tarihi direnişine tüm yüreğimizle destek veriyoruz.

Filistinli kadınlara sesleniyoruz:

‘Emperyalist ABD’nin kanatları altında Gazze’de senin halkına soykırım uygulayan siyonist İsrail’i lanetliyor, bu zulme direnen yiğit halkınızın mutlaka zafere ulaşacağına olan inancımızla haykırıyoruz. Biliyoruz ki, emperyalizme ölümcül darbe o topraklardan gelecektir.’

Şehitler veren Filistinli kız kardeşlerimiz!

‘Ülkemizin tam bağımsızlık yolunda emperyalizmle mücadelesine yüreğini koymuş Türk kadınları olarak, aklımızla, inancımızla, tüm değerlerimizle onurlu direnişinizi selamlıyoruz!’

Yarın Mayıs’ın ikinci pazarı ‘Anneler Günü’,

Bizler, yarın Filistinli şehitlerimiz anısına ve Gazze’nin kahraman anneleri onuruna, vatanları için direnen Filistinli Kadınlar Günü’nü kutlayacağız.

Zafer, emperyalist zalimlerle savaşan Filistin halkının ve tüm mazlumların olacaktır."