ÇORUM-KOCAELİ, BODRUM-BOLU: 16 MAYIS-TEK MAÇ

16 Mayıs'ta bir diğer maçta ise Boluspor Bodrum'da Bodrumspor ile karşılaşacak. 1.Tur'da ilk maç, ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanıyor. 2.Tur'da ise 20-24 Mayıs'ta, 1.turu kazanan takımlar iki maç eliminasyon sistemine göre oynayacak . Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Statü şöyle: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Sisteminin değiştirilmesine karar verdi.
Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanacak:
- Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.
- Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselir.
- Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.
- Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.
- Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hüseyin - Bu takım Çorum Spor,uda yenemez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.