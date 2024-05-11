Azerbaycan'la barış planı Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümete karşı geçen haftadan bu yana devam eden sivil itaatsizlik eylemlerine polis sert müdahale etti.

Ermeni hükümeti geçen ay Azerbaycan'la sınır anlaşmazlığını sona erdirmek için bazı köyleri Azerbaycan'a vereceğini açıklamıştı. Karar ülkedeki milliyetçi kesimlerin tepkisine yol açarken özellikle kiliseler hükümete karşı eylem çağrısı yapmıştı.

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9 ve 10 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş ve ülke çapında eylemlerin devam edeceğini açıklamıştı.

Bugün Erivan'da düzenlenen hükümet karşıtı gösteride polisin sert müdahalesi sonrası en az 41 kişi gözaltına alındı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde süren yönetim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısının artmaya devam ettiği, eylemcilerin Erivan'da bazı yolları kapattığı kaydedildi.

AZERİ VE ERMENİ BAKANLAR MASAYA OTURDU

Bu arada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kazakistan'daki müzakerelerinde, tarafların halen görüş ayrılıklarının bulunduğu ve çözüm bekleyen konular üzerinde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayramov ve Mirzoyan'ın Kazakistan'ın Almatı şehrinde dün başlayan ve bugün sona eren görüşmelerinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının maddelerinin müzakere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarafların halen görüş ayrılıklarının bulunduğu ve çözüm bekleyen konular üzerinde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.