Taraftar Süper Lig’de, takım amatörde

Tribünler tıklım tıklım, iğne atsanız yere düşmez. Birincil değil Süper Lig’de bile taraftar rekoru kırılıyor. 30 binden fazla taraftar var. Süper Lig’de 1000 kişiye, 2000 kişiye oynayan mahalle takımlarına inat, 30-40 kat fazla taraftarı olan Kocaelispor, taraftarlarıyla milyonların gözünde şampiyon olurken, saha içindeki futbolcu müsveddeleri, 1.Lig’de bile oynayamayacak düzeyde bir görüntü sergiledi.

Sakaryaspor ise bir hafta içinde başına gelen her türlü olaya rağmen inanmış, bilenmiş, adeta futbol dersi verir gibi, Kocaelispor'u eze eze 2-0 yendi. Çileler çekerek bu stada gelen ve tribünleri dolduran taraftar bunu hak etmedi.

Gerçi sahaya sürekli bardak poşet su atılması yakışmadı. Son yıllardaki centilmen görüntümüzü yok etti. Ve bana göre Sakaryaspor'u daha da hırslandırdı.

Üzerlerindeki korkuyu atmalarına neden oldu. Ne akla hizmetse bütün pozisyonlarda, taç çizgisine yakın yerlerde herkes sahaya poşet attı ve Sakaryalılar da bunu çok iyi kullandı. Bir taraftar bunu neden yapar? Çok merak ediyorum. Bence provokasyon.

Sakarya'yı yenip playoff da yolunuza devam etseniz bile ceza alacaksınız. Demek ki taraftar bu takımın maçını izlemek istemiyor. Bunun başka bir izahı yok.

Dino Pehlivan bile size gol atıyorsa takımın halini varın siz düşünün. Dino bana inat, yine gol attı ve yine sevinmedi. Maç sonrası demecinde de bu galibiyeti çok güzel değerlendirdi. Ve Kocaelispor'a olan saygısını tekrarladı. Belalımız Del Valle ise hangi formayı giyerse giyse Kocaelispor'u kanser etti. Hem Sakarya'daki maçta hem buradaki maçta da gollerini attı.

Aynı şeyi daha önce Bandırma'da da yapıyordu.

Biz neden böyle ecnebi futbolcular bulamıyoruz?

Aklım almıyor.

Aldığımız Gürcüler yürümekten aciz. Futbol oynamasını bilmiyor.

Şeydayev egoistliğinin sonucu yedek kalınca bu kez takım olumsuz etkileniyor. Futbolcuların sahada birbirinden haberi yok. 2-3 pas yapacak durumda bile değil. Oyun disiplininden kopmayan Sakarya istediğini aldı. Direkt finale çıkan Sakaryaspor eğer bu ortamda şampiyon da olursa –ki çok yakın- Süper Lig'e çıkıp tam 3 yıl transfer yapamama cezasıyla baş başa kalacak.

16 Mayıs’ta Bodrum-Bolu, Çorum-Kocaelispor maçlarından sonra oynanacak ikili yarı finalin ardından, finalist olan 2. takım belirlenecek. İstatistiklere baktığınız zaman en yakın takım Bodrum gibi gözüküyor.

Ancak gördük ki bu ligde her an herkes herkesi yenebiliyor.

Sahada veya saha dışında. Biz şimdi Çorum maçına hazırlanacağız. Ama bu futboldan sonra 2 haftada 5 gol yiyip gol atamayan bir takımımız olduğunu unutmamalıyız.

Taraftarın maç sonrasında yönetimi istifaya davet etmesi kongre öncesinde bir mesaj gibi gözüküyor.

İzmit Kent Merkezi ve Murat Öztürk kongre öncesinde ciddi çalışmalar yapıyor. Daha önce Kocaelispor'da yöneticilik yapmış olan Murat Öztürk, İnönü Caddesi esnafı çıkışı ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. Maç öncesinde Hodri Meydan Dernek Başkanı Haluk Bozo'nun istifa etmesi, başkan Recep Durul'un mevcut başkanlığının devam etmesini isteyenler, yönetimin kongrede değişmesini isteyenler, tam bir kaos ortamı yarattı.

Neyse şu lig tamamen bitsin de bizler de önümüze bakabilelim.

Ancak tribün şovları ve bu olağanüstü taraftar sayısı ile rekor kıran Kocaelispor taraftarı çoktan Süper Lig'e çıktı bile.

Ama takım çıkamıyor…