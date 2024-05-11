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Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı
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Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem mask

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 

Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. 

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
# hizmet

11 May 2024 - 19:24 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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