CHP İlçe Danışma Toplantılarına Karamürsel’le Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim süreçleri ve kurultay nedeniyle uzun bir süredir yapılmayan danışma kurulları toplantısının ilk danışma toplantısını CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirdi.

CHP Karamürsel İlçe Danışma Toplantısı ilçe binasında gerçekleşti. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, ‘2019’da belediye meclis süresi adayıydım siyasete başlayışım da böyle gerçekleşmişti. Bu hayal doğrultusunda çalıştık kendimizi verdik. Seçim kazanmak tecrübesini elde etmiş oldu bu örgüt. Çok güzel bir aile olduk. Büyük bir aile Cumhuriyet Halk Partisi bu ailenin büyüklüğü duyguya bağlı menfaate bağlı değil. Yıllarca muhalefet olsak da ayrılmadan omuz omuza devam ettik. Seçim sürecinde de bu düsturla devam ettik. Çok güzel bir seçim kazanma hikayesiydi. 5 yıllık süreci film şeridi gibi gözümün önünden geçiriyorum. İnsan zaferin getirdiği duyguyla duygulanıyor. İyi ki varsınız.’

İl Başkanı Bülent Sarı, ‘31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu. üç belediye kazandık ama Büyükşehir’i kazanmadık. Çok çalıştık çok istedik. 47 yıl sonra Karamürsel’i kazandık. Her zaman söylemiştim 31 Mart’tan sonra Karamürsel Belediye Başkanı bizim olacak demiştim. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarı tesadüf veya 31 Mart’ın rüzgarı ya da farklı nedenlerle değil. Bu başarının öyküsünü Anıl Başkan anlattı. 5 yıl öncesine dayanan bir başarı. Ahmet Abi bizimle birlikte görev yaptı. Bizimle birlikte çalıştı. Hiç durmadı, hep konuştuk. Mahalleleri, köyleri konuştuk. Hiç bırakmadı.

Gerçekten çok çalıştınız. Emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Biz kazandık ama hiçbir şekilde kibire farklı yollara gitmeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üç belediye başkanımız var. Bize verilen oyların kıymetini bileceğiz. Çok çalışacağız. Sorumluluklarımız bileceğiz. Belediyeyi almakla bitmiyor. Belediye’yi yönetmek, önemli. üç tane belediye başkanıma çok güveniyorum. Onların başarısı bizim 2028 ve 2029’da yapılan seçimlerde iktidar olmamızda öncü olacak. Biz örgütler olarak her zaman arkalarında ve yanlarında olacağız. Başkanlarımız sorumluluklarını bilecek ama örgütü de sahipsiz bırakmayacak. Danışma örgütlerinin önemi bizim için çok büyük. Sizin verdiğiniz fikirler bize seçimlerde çok büyük katkı sağlayacak. Verdiğiniz önerileri ve fikirleri önemsiyoruz. Eleştirileri olursa bunları dikkate alıyoruz.

İl Başkanı olduğumuzdan beri seçimsiz dönemimiz geçmedi. Artık baba ocağını büyütme, genelde iktidar yapma zamanı geldi. Fikirlerinizi çok önemsiyoruz. İleriki dönemlerde aynı şekilde devam edeceğiz. Üç ayda bir danışma kurullarını yapacağız. Mayıs ayında ilçe danışmanlarını bitirip, Haziran’ın ilk haftasında il danışma toplantısını yapacağız. 31 Mart’tan bu yana iki ay geçti. Yerel seçimden iki ay harcadık. Şimdi genel seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Vekillerim gerçekten sabah akşam kentin sorunları için mücadele ediyorlar. Ne kadar söz alırsanız bizim için kıymetlidir’ dedi.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ‘Cumhuriyet Halk Partisi gibi tarihi derinlikleri olan bir partinin neferleriyiz. Tarihsel sorumluluklarını yerine getiren insanların oluşturduğu bir kurumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni klasik bir parti olarak görmemek gerekir. Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze birçok badire atlatmıştır. Ne kadar ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olmuşsa ayağa kalkıp Türkiye’nin yanında olmuştur.

Uzunca bir mücadeleden geliyoruz. 10 yıldır ilçe örgütümüzle beraber bir yolculuk yapıyoruz. 2014’de ikinci parti olmuştuk. 1999 yılından bu yana meclis üyemiz bile yoktu. O günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığını hissettirmiş olduk. Hiç durmadan uzunca bir süredir büyük çaba sarf ettik. Düzenli, planlı, isteyerek güvenerek hareket eden örgütlerin başarabileceğini Karamürsel ilçe örgütü göstermiş oldu. Bir aile ortamıydı. Ağırlığımızı ortaya koyduk ve tüm Kocaeli’ne bunu hissettirdik.

Hep beraber istedik, omuz omuza verdik. Birbirimize güvendik. Canımızı dişimize taktık ve 2024 yerel seçimlerinde başardık. 2023 seçimlerinde de çok istemiştik. Kısmet değilmiş. 2023’te canımız sıkıldı, ama yine de yılmadık. Mağlup çıkılan bir seçimden sonra ilçe örgütümüz ayağa kalktı ve başardı. 47 yıl sonra gelen başarı hepimize gurur verdi. Bu birinci etaptı. Şimdi ikinci etabın içindeyiz. O da başarılı olmak. Bu belediyeyi bir daha kimseye kaptırmamak. Bir daha Karamürsel’i kaybetme lüksümüz yok. CHP’ye yüklenen haksız iddialar nedeniyle oyu tereyağından kıl çeker gibi almıyoruz. Bundan sonra arkadaşlarımız ile yapacağımız faaliyetlerle herkese dokunmak için çalışacağız. Belediye ekonomisini düzgün yönetmek hepimizin görevi. 2029’da Karamürsel Belediyesi'ni tekrar kazanacağız’ dedi.