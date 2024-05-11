AMATÖR FUTBOL BOL GOLLÜ MAÇLARLA DEVAM ETTİ

İzmit FK- K. Yenişehir müsabakası K.Yenişehir gelmediği için oynanmadı.
İzmit Malta spor 2
Tavşantepe spor 1
H. Hızır şafak spor 0
Yeni Kocaelispor 8
Yeni doğan Serdar -
İzmit Baç spor müsabakası Yenidoğan Serdar gelmediği için oynanmadı
U 13 D
Çınarlı spor 2
Çenesuyu plaj yolu spor 3
U11
Körfez Esenspor:0
Körfez İlçesi Birlikspor:5
Körfez Atılımspor:4
Körfez Bld.Herekeyıldız:3
Körfez GB Spor:7
İlimtepe GB Spor:0
Taşköprü Birlikspor:0
Körfez Vefaspor:4
U17
Çamlıtepespor
Körfez Bld.Herekeyıldız
Körfez Bld.Herekeyıldız Spor takımının yeterli sayıda oyuncusu olmadığından müsabaka oynanmamıştır
U 13
Gölcük Şirinköy spor 4
Çamçukur spor 0
Sarımeşe 4 .. Uzunçiftlik 0.
Maşukiye. 2 Arslanbey Arş 0
U 13 müsabakaları
Gölcük idman Yurdu spor 0
Gölcük Asar Köy spor 6
Gölcük Dumlupınar spor 10
Karamürsel Akçat spor 1
Harb-iş spor 1
Yazlık spor 4
U11
Çayırova Bulutspor:9
Gebze Birlikspor:0
Taner Aygün Yavuz Selimspor:0
Arapçeşmespor:9
Darıca idmanyurduspor:3
Darıca kültür ve martıspor:0
Darıca Kale Bayramogluspor:6
Gebze Balçıkköyüspor:0
Trakyaspor:2
Gebzespor:3
Darıca Kartalgücüspor:0
Mutlukentspor:1
Gebze Tayfunspor:0
Spor Eğitim Atölyesi:1
Darıca Birlikspor:0
Fener 41 Gücüspor:2
U-13
Arslanbey GB-4
Kartepe Bld-0
U 13 B
Derince spor aş 0
Bağ Çeşme spor 4
U 13 C
Yavuz spor 0
Derince birlik spor 5
U-13 N
Darıcaspor. :1
Darıca Kültür ve Martıspor. :5
U-13 L
Darıca Kale Bayramoğluspor. :3
Dilovası Belediye Spor. :0
U13
Başiskele Damlar Spor:0
Başiskele Belediye Spor:6
Yuvacık Spor:2
Kullar Spor:1
Başiskele Birlik Spor:1
Bahçecik Spor:2
U 13
Gebzebalkanspor:0
Diliskelesispor:2
2 küme
Genckalespor:1
Erbakan gençlik:5
U11
Izmit Yildiz spor 4
Kocaeli Okanspor 0
Kocaeli Emekspor 2
Kocaeli Gücuspor 1
U13
Iz. Yenimahalle spor 0
Kocaeli Genç spor 4
U13
Kocaeli Gücuspor 2
Bekirdere spor 2
U13
K.Marmara Gençlik 3
Tavşantepe spor 3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.