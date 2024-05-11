ERTUĞRUL SAĞLAM GERİ GELİYOOOOOOR...

Tahir Büyükakın'ın da devreye girdiği ve Sağlam'ı ikna ettiği gelen haberler arasında. Görüşmeler sürüyor.
Recep Durul hocayla konuşarak anlaştı. Sezon başı da Recep Durul getirmişti Ertuğrul Sağlam'ı...
Sezon başı Ertuğrul Sağlam'ı getiren Recep Durul, Engin Koyun ile anlaşamayıp giden Sağlam'ı yeniden göreve getirmeye çabalıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yunus Yıldız - Ertuğrul sağlam gonderilmesaydi şimdi süper ligdeydik inşallah gelir
Hey-sen - Madem geri getireceksiniz neden gönderdiniz,sizden yönetici olmaz
Izmitli Doktor - Superr haber.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.