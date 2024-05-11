11 May 2024 - 21:07- Spor G:

ERTUĞRUL SAĞLAM GERİ GELİYOOOOOOR...

Sezon başı Ertuğrul Sağlam'ı getiren Recep Durul, Engin Koyun ile anlaşamayıp giden Sağlam'ı yeniden göreve getirmeye çabalıyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri

11 May 2024 - 21:07 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(3)
03

Yunus Yıldız - Ertuğrul sağlam gonderilmesaydi şimdi süper ligdeydik inşallah gelir

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:47
02

Hey-sen - Madem geri getireceksiniz neden gönderdiniz,sizden yönetici olmaz

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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