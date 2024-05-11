ERTUĞRUL SAĞLAM GERİ GELİYOOOOOOR...

Tahir Büyükakın'ın da devreye girdiği ve Sağlam'ı ikna ettiği gelen haberler arasında. Görüşmeler sürüyor.

Recep Durul hocayla konuşarak anlaştı. Sezon başı da Recep Durul getirmişti Ertuğrul Sağlam'ı...