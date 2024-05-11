Eurovision finaline saatler kala diskalifiye edildi

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının yarışma kurallarının ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

Hollandalı temsilci Klein, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı. İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a soruya cevap vermek zorunda olmadığını söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug da Filistin kefiyesiyle röportaj verdi.

Sanatçı Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.

Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi. Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor" ifadesini kullanmıştı.

Bambie Thug, Instagram hesabından "Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla" mesajını paylaşmıştı.