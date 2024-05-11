8.8 milyon lirasını forexcilere kaptırdı! 36 kişi gözaltına alındı

C.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da C.K. isimli bir kişi, kendisini arayarak dünya borsasına hakim olduklarını ve Forex adı verilen yatırım olanaklarından istifade edebilmek için yatırım tavsiyesi hizmeti verdiklerini söyleyen şirketle görüştü. C.K., görüşme sırasında herhangi bir işlem için yardım istemediğini belirtti. Ancak şirket mesajlaşma uygulaması üzerinden belli aralıklarla kendisine yatırım tavsiyesinde bulundu. Bir süre sonra yapılan tavsiyelerin kendisini cezbetmesi üzerine C.K. farklı tarihlerde şirkete 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar 31 bin 247 euro yatırdı.

Şirkete ait hesaplara toplamda 8 milyon 852 bin 454 lira para yatıran C.K., para çekmek istediğinde şirket personelleri çeşitli bahanelerle ödeme yapmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen C.K., araştırma yapmaya başladı. C.K. yaptığı araştırmalarda para gönderdiği şirketler hakkında çok sayıda şikayet olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını anladı. C.K. bunun üzerine savcılığa giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Uçlar Bürosunca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma müştekinin yatırım yaptığı şirketle ilgili çok sayıda şikayet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şirketin IP adresinin tespiti için çalışma yapan savcılık, şüphelilerin kullandığı IP adreslerinin Kıbrıs menşeili olduğunu belirledi. C.K.’nin para gönderdiği hesapların takibi yapıldı. Şüphelilerin şirket hesaplarına yatırılan paraları kripto para borsalarına yatırarak izini kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerin daha sonra bu paralara başkalarına ait hesaplara aktardıkları, bu işlemlerin mobil bankacılık üzerinden yapılması sebebiyle para transferlerinde sistemlere düşen IP kullanıcılarının hesap sahiplerinden farklı şahıslar olduğu tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip ile örgüt hiyerarşik yapısı, örgüt üyelerinin rolleri, örgüte üye olmadan suça ortak olan kişiler ve örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ile 14 şirket hesabı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: HÜRRİYET