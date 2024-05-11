CHP’li belediyelerde torpil iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesi belediyesinden atama iddiası geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yeğenini 10 farklı birime atadığı öne sürüldü.

Son günlerde CHP’de yapıldığı iddia edilen torpilli atama iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bunun son örneği Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde CHP’nin adayı Ali Demirçalı belediye başkanı seçilmişti. Seçimlerin ardından Demirçalı torpilli atama iddialarıyla gündeme geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iddiaya göre kız kardeşinin oğlunu belediyeye soktu. Ardından da büyükşehir belediyesinde spor müdürü olan yeğeni Hasan Aydoğan'ı iddiaya göre belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

Aydoğan, şimdi belediyede tam 10 ayrı birimi yönetecek. Bir de bu iddiaların üstüne Belediye Başkanı Demirçalı'nın emlak istimlak müdürü yaptığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da iki müdürlük bağladığı öne sürüldü. Ayrıca Çukurova belediye başkan yardımcılığı yapan Selami Kandemir, Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Kandemir atamanın hemen ardından yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan ise Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in özel kalem müdürü oldu. Bu tartışmalar gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise son haftada bu tarz atamaların bir kısmını iptal ettiğini duyurmuş, belediyelerin rant için değil hizmet için çalışması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: CNN TÜRK