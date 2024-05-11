Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Erdoğan, Kocaelispor’a Play-off’ta başarılar diledi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.