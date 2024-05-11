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Erdoğan, Kocaelispor’a Play-off’ta başarılar diledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

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Erdoğan, Kocaelispor’a Play-off’ta başarılar diledi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya,  Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Kocaelispor’a Play-off’ta başarılar diledi!
# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaelispor, Sakaryaspor, medya, Play-Off

11 May 2024 - 22:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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