5 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|59316
|KOCAELİ
|KANDIRA
|TOPLUCA
|KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|12.05. 2024
|09:00
|15:30
|59778
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇARŞI, KIZILCAPINAR, KURTYERİ, ORHAN
|15.07.2021, 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 4514, ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA CD., AKÇAKOCA CD., ALAY CD., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD., AYDIN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇE SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BİRİNCİ SK., BONCUK SK., BÜLBÜL SK., CEVİZ SK., ÇALCA SK., DARACIK SK., DUMLUPINAR SK., EFLATUN SK., ERENLER SK., ESKİ MEZBAHA CD., FENER CD., FERAH SK., FETHİ AŞKIN CD., FIRIN SK., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAN SK., HARMAN SK., HAYAT SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., ILICA CD., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KISA SK., KISLA CD., KIŞLA CD., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KOZA SK., KOZALAK SK., KUMCAĞIZ CD., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MEDRESE SK., MENEKSE, MİLLİ EGEMENLİK CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NERGİS SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NİHAT ERİM CD., ORTA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., PALMİYE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SEHITLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİTLER SK., TABAKHANE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRK OCAĞI CD., ULUCA SK., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YOSUN SK., ZAFER CD.
|12.05.2024
|10:00
|12:00
|59837
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK.
|12.05.2024
|09:00
|12:00
|59838
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|OVACIK
|DEGIRMENLI, EZGI, YIRMIBES
|12.05.2024
|09:00
|12:00
|59857
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK.
|12.05.2024
|09:00
|13:00
|59868
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇENEDAG, ÇENEDAĞ
|101. CD., 5014, AKDERE SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALİM SK., ARDAHAN SK., ARMUTÇU SK., ATMACA, ATMACA SK., AYDEMİR SK., BALTA SK., BEYZA SK., EFE SK., ELBEY SK., ER SK., ERDAL SK., FIRAT SK., GAFFAR OKKAN, GEÇİT SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAKAŞ SK., KÖKNAR SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., ÖZDEN SK., SANDAL SK., SARITAŞ SK., TEKINER, TEKİNER SK., TEZLER SK., TURGAY SK., VADİ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAYLA SK., YUMAK SK.
|12.05.2024
|09:30
|12:30
|59880
|KOCAELİ
|GEBZE
|OSMAN YILMAZ
|608/1. SK., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 617/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/5. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 632/1. SK., 633., 633. SK., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., ILYAS UZUNER, ISTASYON, İLYAS UZUNER CD., İSTASYON CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD.
|12.05.2024
|09:00
|13:00
|59886
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DEMIRCILEROSB, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ
|246. SK., 540/2. SK., 561. SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER
|12.05.2024
|09:00
|12:00
|59887
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIS SB, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1802/1. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4123., 4127., 4127. SK, 4140., 4142., 5001, ANIBAL, ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., BAĞLAR SK., DENIZ, DR.ZEKİ ACAR CD., GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., MUALLİM KÖY, ÖZGÜR SK., SİTE SK., TERMINAL, TERMİNAL CD.
|12.05.2024
|09:00
|12:00
|59891
|KOCAELİ
|GEBZE
|MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY
|4102., 4124., DAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., OKUL SK., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK.
|12.05.2024
|09:00
|12:00
|59894
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMAKÖY, OVACIK
|3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., CUMAKÖY FATIH, FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., MEVLANA CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK.
|12.05.2024
|08:30
|16:00
5 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
12 May 2024 - 00:00 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.
HASTA BAKICI ARANIYOR
Gündüz çalışacak hasta bakıcı bayan eleman aranıyor.05303480341
1000 ADET DİPLOMAT ZARF
110 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 2200 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
1000 ADET ANTETLİ KAĞIT
80 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 1800 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
1000 ADET CEPLİ DOSYA
22x31 cm 350 gr mat kuşe mat selefon tasarım dahil 7500 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIM VE KESİMİ YAPILIR
Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:198 İzmit Satış 2 : Süverler Köyü Merkez Mevkii Köy Mezarlığı 300mt k...0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
1000 ADET KARTVİZİT
350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
ZAYİ İLANI
Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.