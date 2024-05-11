- Spor

Arda Güler, Real Madrid formasıyla rakip takımın filelerini havalandırdı

Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Granada deplasmanında, dakika 45+2'de topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla rakip takımın filelerini havalandırdı mask

Granada deplasmanına ilk 11'de başlayan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 45+2'de takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yüzünü kara çıkartmıyor. Granada deplasmanında ivme yakalayan Güler, 45+2'de rakip ağları havalandırdı.

REAL MADRİD FORMASIYLA 3. GOLÜNÜ ATTI
Böylelikle Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 10 maçta 3. golünü attı.

Kaynak: HABERLER.COM

11 May 2024 - 23:40 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL