Arda Güler, Real Madrid formasıyla rakip takımın filelerini havalandırdı

Granada deplasmanına ilk 11'de başlayan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 45+2'de takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yüzünü kara çıkartmıyor. Granada deplasmanında ivme yakalayan Güler, 45+2'de rakip ağları havalandırdı.
REAL MADRİD FORMASIYLA 3. GOLÜNÜ ATTI
Böylelikle Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 10 maçta 3. golünü attı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.