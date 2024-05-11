2. Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor

DURUL VE YÖNETİCİLER ANLAŞMAYI SAĞLADI

Kocaelispor’da, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Ertuğrul Sağlam getirildi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yöneticiler Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldi. Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.