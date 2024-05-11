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2. Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor

Kocaelispor’da 2. Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor. Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
2. Ertuğrul Sağlam dönemi başlıyor mask

DURUL VE YÖNETİCİLER ANLAŞMAYI SAĞLADI

Kocaelispor’da, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Ertuğrul Sağlam getirildi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yöneticiler Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldi. Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

11 May 2024 - 23:30 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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