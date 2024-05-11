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Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı mask

Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde bir olimpiyat kotası da Zeynep Yetgil'den geldi. Kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, en iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
# 2024

11 May 2024 - 23:51 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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