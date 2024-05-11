Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı

Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde bir olimpiyat kotası da Zeynep Yetgil'den geldi. Kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, en iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.