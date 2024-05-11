Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde bir olimpiyat kotası da Zeynep Yetgil'den geldi. Kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, en iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
- Spor
Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.