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Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da hemzemin geçitte bir otomobil trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Feci kazada ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti mask
Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, saat 21.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe E.'nin (17) kullandığı 44 EK 597 plakalı Tofaş marka otomobil, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı. Feci kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracı ile otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, SÜRÜCÜ, kaza, otomobil

11 May 2024 - 23:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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