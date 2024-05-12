- Asayiş

Alanya’da tur teknesinde korkutan yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde iskeleye bağlı tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Alanya’da tur teknesinde korkutan yangın mask
Alanya’da tur teknesinde korkutan yangın
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Alanya İskelesinde bir tur teknesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekneden henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi tekne çalışanları yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Polis ekipleri tekne çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden teknede soğutma çalışması yaptı. Dumanlardan etkilenen bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve teknenin bar ve makine dairesinin zarar gördüğü öğrenildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangının olduğu bölgeye gelerek yangın hakkında bilgiler aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, güvenlik, polis

12 May 2024 - 00:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL