2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.
2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."
Kaynak: HABERTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.