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2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı

2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu mask

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.

2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."

Kaynak: HABERTÜRK
# 2024, medya

12 May 2024 - 00:04 - Gündem

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