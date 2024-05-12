12 May 2024 - 00:04 - Gündem

2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı