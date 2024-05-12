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Silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz 13 Şubat'ta U.Ö.'nün lideri olduğu silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı. KOM ekipleri, aynı örgüte yönelik yeniden operasyon düzenledi. Dün özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, bin 250 adet 9 mm çapta fişek, 1 pala, 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

12 May 2024 - 00:10 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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