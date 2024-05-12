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23 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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23 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan zehir taciri kıskıvrak yakalandı mask

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 6 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin ilçede olduğunu belirledi. Firari zanlının bulunduğu yere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, M.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
# ilçe, polis

12 May 2024 - 00:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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