23 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 6 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin ilçede olduğunu belirledi. Firari zanlının bulunduğu yere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, M.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 6 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin ilçede olduğunu belirledi. Firari zanlının bulunduğu yere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, M.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.