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Kayserispor'un İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor kafilesini İstanbul'a götüren uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Kayseri Havalimanı'na dönen uçak incelemelerin ardından yeniden kalkarken, futbolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayserispor'un İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti mask

UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

UÇAK KAYSERİ'YE GERİ DÖNDÜ
Öte yandan, Kayseri Havalimanı'na dönen uçak, gerekli teknik incelemenin ardından İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: HABERLER.COM
# büyük, geçmiş

12 May 2024 - 00:25 - Gündem

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