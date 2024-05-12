Kayserispor'un İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti

UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi. Camiamıza büyük geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.
UÇAK KAYSERİ'YE GERİ DÖNDÜ
Öte yandan, Kayseri Havalimanı'na dönen uçak, gerekli teknik incelemenin ardından İstanbul'a hareket etti.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.