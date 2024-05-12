12 May 2024 - 00:25 - Gündem

Kayserispor'un İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor kafilesini İstanbul'a götüren uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Kayseri Havalimanı'na dönen uçak incelemelerin ardından yeniden kalkarken, futbolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.