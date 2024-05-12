Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55’te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontroller ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
- Asayiş
İzmir açıklarında 18'i çocuk 45 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.