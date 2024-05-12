- Asayiş

İzmir açıklarında 18'i çocuk 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İzmir açıklarında 18'i çocuk 45 göçmen yakalandı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55’te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontroller ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
# sağlık, güvenlik, çocuk

12 May 2024 - 00:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.335.155 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL