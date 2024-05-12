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Bursa’da JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı

Bursa’da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yakaladı.

İhlas Haber Ajansı
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Bursa’da JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı mask
Bursa’da JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığında görevli JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.Ö. (43) yakalandı. JASAT ekipleri, aldığı istihbarat sonucu E.A.Ö.’nün İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Operasyon düğmesine basan ekipler, E.A.Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan sorgusunda ‘Silahla yağma’, Ruhsatsız ateşli silah taşıma’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından arandığı öğrenildi. Öte yandan, E.A.Ö.’nün 15 ayrı suç kaydı ile 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. E.A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit, ilçe

12 May 2024 - 01:01 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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