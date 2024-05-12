12 May 2024 - 01:41 - Gündem

Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.