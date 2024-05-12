DİRİLİŞ ERTUĞRUL-2 GÖSTERİME BAŞLADI

DURUL VE YÖNETİCİLER ANLAŞMAYI SAĞLADI

Kocaelispor’da, 2-0’lık şok Sakaryaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Ertuğrul Sağlam getirildi. Sezon başı Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi için yoğun çaba sarf eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldi. Uzun görüşmeler sonrasında Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Cihat Arslan‘lı Şanlıurfa yenilgisi sonrasında görevinden istifa eden Sağlam, Perşembe günü deplasmanda tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Çorum play-off maçı öncesi geri döndü.

BŞB. BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN İKNA ETTİ

Sezon başında Başkanvekiliyken ısrarla istediği ve getirttiği Ertuğrul Sağlam ile yeniden masaya oturan Dunu, uzun süreli anlaşma sağlarken, gelecek yıl için de kesinlikle başka bir isimle masa oturmayacağını açıkladı. Bu arada Sakarya yenilgisine çok kızan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da devreye girince, Sağlam ikna oldu, yeniden sözleşme imzalamayı kabul etti. Takımı gayet iyi tanıyan sağlam dün hemen kolları sıvadı ve perşembe günü oynanacak Çorum maçı öncesinde takıma motivasyon sağlama çalışmalarına başladı.