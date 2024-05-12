12 May 2024 - 08:59- Spor G:

DİRİLİŞ ERTUĞRUL-2 GÖSTERİME GİRDİ

Kocaelispor’da 2. Ertuğrul Sağlam dönemi başladı. Sakarya yenilgisi sonrasında Play-Off öncesi Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile yeniden anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eski başkan Engin Koyun döneminde giden Sağlam, yeni başkan Recep Durul döneminde yuvaya döndü.

Hakan Yağcıoğlu
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL-2 GÖSTERİME GİRDİ mask

DURUL VE YÖNETİCİLER ANLAŞMAYI SAĞLADI

Kocaelispor’da, 2-0’lık şok Sakaryaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Ertuğrul Sağlam getirildi.  Sezon başı Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi için yoğun çaba sarf eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldi. Uzun görüşmeler sonrasında Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Cihat Arslan‘lı Şanlıurfa yenilgisi sonrasında görevinden istifa eden Sağlam, Perşembe günü deplasmanda tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Çorum play-off maçı öncesi geri döndü.

BŞB. BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN İKNA ETTİ

Sezon başında Başkanvekiliyken ısrarla istediği ve getirttiği Ertuğrul Sağlam ile yeniden masaya oturan Dunu, uzun süreli anlaşma sağlarken, gelecek yıl için de kesinlikle başka bir isimle masa oturmayacağını açıkladı. Bu arada Sakarya yenilgisine çok kızan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da devreye girince, Sağlam ikna oldu, yeniden sözleşme imzalamayı kabul etti. Takımı gayet iyi tanıyan sağlam dün hemen kolları sıvadı ve perşembe günü oynanacak Çorum maçı öncesinde takıma motivasyon sağlama çalışmalarına başladı.
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12 May 2024 - 08:59 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(8)
08

Nuri19074141@icloudcom - BU SAATTEN SONRA BU TAKIMDAN BİRŞEY OLMAZ. YAZIK VERİLEN BU MİLLETİN PARALARINA. TAKIM CORUM MACINA HOCASIZ CIKSA DAHA BAŞARILI OLURDU.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 15:01
07

Selahattin Büyük - Bizim kadromuz eksik, golcümüz varmı? Yok, defansızmız çok dağınık, oyuncuların kondisyonu düşük, güçlü değiller, adeta yürüyorlar sahada, bir diriliş olurmu? Olabilir, forvette barış alıcı kesinlikle oynatılmalı, başka gol atacak adamımız yok, şeydayev ayakları iyi fakat takıma şu ana kadar ciddi bir katkısı yok, gücünü doğru kullanmalı, biz dikine oynamalıyız, kadro buna uygunmu bilemiyorum fakat yan top geri pasla hiç birşey yapamayız, bu kadroyu Ertuğrul sağlam kurdu, gürcülere Ertuğrul hoca onay verdi, şeydayevi Ertuğrul hoca aldırdı, bekleyip göreceğiz, bence bu sezon bitti bizim için, umudum çok az, inşallah az olan umutlarımız yeşerir büyür hayal ettiğimiz süper lige çıkarız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 14:17
06

İzmitli - Kendimizi kandırmayalım. Futbolcu kalitemiz yeterli değil, hangi hoca gelse çok fark etmeyecek. Maalesef artık 70 li veya 80 li yıllarda yaşamıyoruz. Artık şehir takımları diye bir kavram yok. Çok para harcayacaksınız iyi takım kuracaksınız. Bu işin başka yolu yok. Tabiki bu da büyük risk. Başarı gelmezse amatöre kadar yolunuz var. Bence 1. ligde biraz daha takılalım.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 12:40
05

Sade Vatandaş - Yanlış yine yanlış ve yanlış üstüne yanlış ! Bir kulüp de bu kadar yanlışyaparsa başarıyı rüyada bile görmek mümkün değildir. Göreceğiz !

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 12 Mayıs 12:09
04

M. Karali - Ertuğrul hocayı gönderdiklerinde bu hocayı çok ararız demiştik ve beklenen oldu. Millet olarak çok aceleyiz. 2- 3 maç istenen sonuç alınamayınca topun ağzına hemen hocayı koyuyoruz. Biraz sabredebilsek, biraz aceleci ve telaşlı olmasak işlerimiz daha güzel sonuç verecek ama bu hasleti kazanamadık maalesef.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 11:55
02

Murat - Tahir başkana biride sormuyo engin koyunu niye zamanında istifası için ikna etmedi bu kent süper ligte değil amatöre kadar sizlerle gördük kocaeli başarız heryönden birtane ikinci yarı bir forvet almadılar sayın koyun sefa içinde geziyo bizde cefa cekiyoruz bu saaten sonra morinho gelsede bişey değişmez sakarya yener bizi bir yıldaha sürünmeye devam

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 12 Mayıs 11:01
01

Izmitli Doktor - Iyi guzel bir haber Ertugrul hoca durust basarili bir hoca.

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 12 Mayıs 09:28
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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