Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de 12 Mayıs Pazar günü yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 21 derece olacak. Gün boyu yağış beklenmiyor. Yarın ise yağışın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: