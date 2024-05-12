Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketini yarın açıklayacak. Bakan Şimşek’in açıklayacağı pakette özellikle bina ve araç kiralamalarına kısıtlama getirilmesi ve yapımı başlamayan bazı projelerin iptal edilmesi bekleniyor.
Öte yandan paket kapsamında kırtasiye giderleri, demirbaş harcamaları, enerji ve su giderleri ve hizmet içi eğitim gibi birçok kalemde yüzde 10’dan fazla kesintiye gidileceği öğrenildi. Yapılacak kesitiler ile birlikte bu yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edilmesi bekleniyor.
TASARRUFA UYMAYANLARA YAPTIRIM GELİYOR
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre tasarruf kurallarına uymayan kamu görevlilerine yaptırırım geliyor. Kurallara uymayan yöneticilere disiplin soruşturması ya da görevi ihmal suçuna benzer bir soruşturmada yaptırım uygulanması bekleniyor.
Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.Açıklanacak yeni tasarruf ve verimlilik paketinin uygulanması konusunda iki ayrı yol izlenecek. Bazı tedbirler idari düzenlemelerle uygulamaya konulacak. Yasa değişikliği gerektiren adımlar konusunda ise TBMM devreye girecek. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hızla Meclis’e sevk edilecek.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Derinceli - Cumhurbaskaninada yaptirim var mi? En buyuk harcama multeciler ve yabancilar once bunlari yollayin sonra millete tasarruf deyin garantili isleri bitirin zenginlerden vergi alin kac milyar dolar vergi affi yaptiniz
Karaosmanoğlu - vatan millet sevgisi olan insan milletin malını savurmaz ama atadığınız yöneticilere kendinizin bile güveni yokki bu yola baş vurmuşsunuz adalet asalet insanın ıçinde olmalı
Kahraman - İKL ÖNCE MECLİS YEMEKHANESI KAPATILSIN VEYA YÜZDE BEŞYÜZ ZAM YAPILSIN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.