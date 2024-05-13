T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54

KARAR NO : 2024/118

Van ili, Erciş İlçesi, Aşağıakçagedik Mahallesi Cilt No; 21, Hane 7, BSN 91'de nüfusa kayıtlı, 25961470778 T.C kimlik numaralı, Abdurrahman ve Vesile kızı, 15/06/1984 Şişli doğumlu Mukadder CAN'ın nüfus kaydında Mukadder olan isminin "Aysel" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.