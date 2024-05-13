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T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54KARAR NO : 2024/118Van ili, Erciş İlçesi, Aşağıakçagedik Mahallesi Cilt No; 21, Hane 7, BSN 91'de nüfusa kayıtlı, 25961470778 T.C kim...

T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN mask

ESAS NO : 2024/54
KARAR NO : 2024/118

Van ili, Erciş İlçesi, Aşağıakçagedik Mahallesi Cilt No; 21, Hane 7, BSN 91'de nüfusa kayıtlı, 25961470778 T.C kimlik numaralı, Abdurrahman ve Vesile kızı, 15/06/1984 Şişli doğumlu Mukadder CAN'ın nüfus kaydında Mukadder olan isminin "Aysel" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN02030121

13 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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