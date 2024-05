13 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54KARAR NO : 2024/118Van ili, Erciş İlçesi, Aşağıakçagedik Mahallesi Cilt No; 21, Hane 7, BSN 91'de nüfusa kayıtlı, 25961470778 T.C kim...