T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2024/118
Van ili, Erciş İlçesi, Aşağıakçagedik Mahallesi Cilt No; 21, Hane 7, BSN 91'de nüfusa kayıtlı, 25961470778 T.C kimlik numaralı, Abdurrahman ve Vesile kızı, 15/06/1984 Şişli doğumlu Mukadder CAN'ın nüfus kaydında Mukadder olan isminin "Aysel" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.