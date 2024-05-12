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Başkan Bıyık'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık için Darıca'da cenaze namazı kılındı.

Anadolu Ajansı
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Başkan Bıyık'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı mask

Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Fadime Bıyık'ın cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Fatih Merkez Camisi'ne getirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Bıyık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Fadime Bıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yarın toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.
# Tahir Büyükakın

12 May 2024 - 10:15 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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