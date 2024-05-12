İzmit Millet Bahçesinde SON DURUM

Kocaeli’nin birçok noktasında çalışmalar yaparak şehir genelinde yeşil alan miktarını artıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Alanda 4 bloğun kaba inşaatları tamamlandı.

MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞÜM

Yeşile önem veren ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına Kocaeli Fuarının Millet Bahçesine dönüştürülmesi ile devam ediyor. 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonları ve etkinlik alanları yer alıyor.

KABA İNŞAATLAR TAMAMLANDI

Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yeni alanlar yapılıyor. Bu kapsamda düğün salonları bölgesinde yer alan A, B, C ve D blokların kaba inşaatları tamamlandı. Ekipler bina içlerinde mekanik ve elektrik imalatlarını sürdürüyor.