İzmit Millet Bahçesinde SON DURUM

Kocaeli’nin birçok noktasında çalışmalar yaparak şehir genelinde yeşil alan miktarını artıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Alanda 4 bloğun kaba inşaatları tamamlandı.
MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞÜM
Yeşile önem veren ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına Kocaeli Fuarının Millet Bahçesine dönüştürülmesi ile devam ediyor. 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonları ve etkinlik alanları yer alıyor.
KABA İNŞAATLAR TAMAMLANDI
Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yeni alanlar yapılıyor. Bu kapsamda düğün salonları bölgesinde yer alan A, B, C ve D blokların kaba inşaatları tamamlandı. Ekipler bina içlerinde mekanik ve elektrik imalatlarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Milletin vergisini parasini sokaga atmaya doymadilar
Osman Han - Millet Bahçesi projesi, İzmit'te yaşayan insanların, güldüğü eğlendiği, aşık olup el ele gezdiği, sıkıntısını giderdiği güzelim Fuar Alanının yıllarca bakımsız bırakılıp , Kocaeliyi 10 yıl fuarsız bırakıp, bir neslin hatıralarının gömüldüğü betona çevrilmiş bir alana dönüştürülmesidir. Yazıktır. Hesap bile veremiyorlar. Ama az kaldı, gidecekler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.