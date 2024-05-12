12 May 2024 - 10:25- Spor G:

Dino yine takdir topladı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Dino yine takdir topladı mask

İlerleyen yaşına rağmen ,Kasongo sakatlanınca kendini on birde bulan Güney Afrikalı rahmetli Moşe’nin vatandaşı Dino, Sakarya’da 3-1 yenildiğimiz maçta golünü atmış, ama sevinmemişti. Dino bu kez de İzmit’te işimizi bitiren golü atarken yine sevinmedi. Taraftardan takdir topladı.

12 May 2024 - 10:25 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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