Dino yine takdir topladı

İlerleyen yaşına rağmen ,Kasongo sakatlanınca kendini on birde bulan Güney Afrikalı rahmetli Moşe’nin vatandaşı Dino, Sakarya’da 3-1 yenildiğimiz maçta golünü atmış, ama sevinmemişti. Dino bu kez de İzmit’te işimizi bitiren golü atarken yine sevinmedi. Taraftardan takdir topladı.