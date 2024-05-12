Arjantinli kardeşlerimize Kocaeli’den selam!  

RUBEN MAÇA GELEMEDİ
Kocaelispor ile Arjantin takımı Nueva Chicago arasında dostluk günden güne artarak devam ediyor. Nueva Chicago taraftarı Ruben Aristimuno’nun sosyal medya üzerinden Kocaelispor ile ilgili paylaştığı güzel şeyler ve son olarak hayatını kaybeden Erkan Çakır’ın pankartının Chicago Stadyumu’nda açılması, Kocaelispor - Nueva Chicago arasındaki dostluğu ilerletti. Arjantinli Ruben, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı için şehrimize davet edildi ancak Arjantin'de gerçekleşen genel grev sebebiyle Kocaeli’ye gelemedi. Kocaelisporlu taraftarlar, binlerce kilometre uzaktaki dost kulüp Nueva Chicago için hazırladıkları dev pankartı açarak, hem Ruben’e hem de diğer tüm Arjantinli dostlarına selam gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.