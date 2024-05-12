12 May 2024 - 11:01- Spor G:

Arjantinli kardeşlerimize Kocaeli’den selam!  

Kocaelispor - Sakaryaspor maçında, Arjantinli dost kulüp Nueva Chicago’nun dev bayrağı açıldı. Kocaelisporlu taraftarlar Kocaeli’den, Arjantin’e selam gönderdi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Arjantinli kardeşlerimize Kocaeli’den selam!   mask

RUBEN MAÇA GELEMEDİ

Kocaelispor ile Arjantin takımı Nueva Chicago arasında dostluk günden güne artarak devam ediyor. Nueva Chicago taraftarı Ruben Aristimuno’nun sosyal medya üzerinden Kocaelispor ile ilgili paylaştığı güzel şeyler ve son olarak hayatını kaybeden Erkan Çakır’ın pankartının Chicago Stadyumu’nda açılması, Kocaelispor - Nueva Chicago arasındaki dostluğu ilerletti. Arjantinli Ruben, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı için şehrimize davet edildi ancak Arjantin'de gerçekleşen genel grev sebebiyle Kocaeli’ye gelemedi. Kocaelisporlu taraftarlar, binlerce kilometre uzaktaki dost kulüp Nueva Chicago için hazırladıkları dev pankartı açarak, hem Ruben’e hem de diğer tüm Arjantinli dostlarına selam gönderdi.
# medya, Kocaelispor, Sakaryaspor

12 May 2024 - 11:01 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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