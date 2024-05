Hemşirelerden açıklama: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında bugün İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminde bulundu. Türk Hemşireler Derneği Kocaeli Temsilcisi Uzman Hemşire Muhsine Es yaptığı basın açıklamasında, “12 Mayıs tüm dünyada hemşireler günü olarak 59 yıldır kutlanmaktadır. Biz hemşireler, tüm dünyada her yıl 12-18 Mayıs haftasında, meslektaşlarımıza, toplumumuza, devletime seslenerek, sağlıklı toplumlara ulaşmak için her birimize düşen ödevlerin neler olduğunu anlatmaktayız. Ülkemizde ise bu çağrı, 91 yıllık tarihi ile Cumhuriyetimizin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Hemşireler Derneği çatısında yapılmaktadır. Bizler yıllardır bu seslenişimizde sağlık hizmetlerinin önemini, sağlık hizmetinin en temel insanlık haklarından biri olduğunu, her bir vatandaşımızın kesintisiz, nitelikli, erişilebilir, karşılayabileceği maliyette sağlık hizmetine erişim hakkı olduğunu, sağlık hizmetlerinin ise yüzde sekseninin uygulayıcısının hemşireler olduğunu anlatmaya çalıştık.

HEMŞİRELERİMİZİ KAYBETMEYE BAŞLADIK

Bu ülkenin imkânları ile eğitilmiş tecrübeli meslektaşlarımız, nitelikli hemşirelerimiz, olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele ederken tükendi, ya emekli oldu ya da geleceklerini garanti alabilmek için başka ülkelere göç etmeye bel bağlamak durumunda kaldı. Bütün dünyada hemşire krizi varken, dünyada en az 30 milyon hemşire açığı varken, biz hemşirelerimizi kaybetmeye başladık. Bütün dünya, alanda otorite olan tüm kurumlar, küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmede, küresel sağlığa erişme ve geliştirmede kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir derken, hemşireler bizim ülkemizde görülmedi, duyulmadı, adları anılmadı, hak ettikleri değer verilmedi. Hemşireleri görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görme hatasına düşmede ısrar edildi.

BU GÜN SİSTEMİN, BU ÇAĞIN DİLİNDEN KONUŞUYORUZ

Ülkemizin hala umudunu ve mücadele gücünü kaybetmeyen hemşireleri olarak bu gün sizlere yine sesleniyoruz; Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz, herkese anlayacağı dilden konuşmak gerekir… Bu gün sistemin, bu çağın dilinden konuşuyoruz. Hemşireliğin değeri nitelikli bakıma erişimden çok daha fazlasıdır. Hemşirelik işlerine, eğitime ve liderliğe yatırım yapmak mükemmel bir yatırım getirisi sağlar, yani harcanan her bir lira kendini defalarca amorti eder. Hemşireliğe yapılan yatırım, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, hastanede yatış sürelerinin kısalması, hastaların zarar görmesiyle sonuçlanan hataların azalması başta olmak üzere alanlarda yüksek getiri sağlar.

YATIRIM YOKSA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKER

Hemşireliğe gereken değer verilmediğinde ve yetersiz finansman sağlandığında, sağlık sistemleri verimsiz olur ve uzun vadede daha pahalıya mal olur. Yatırım eksikliğinin olduğu yerlerde sağlık sistemleri çöker, insanlar hastalanır, çalışamaz ve bunun sonucunda da sağlık harcamaları artar, yaşadıkları ülkelerin ekonomileri gelişemez. Kötü sağlık küresel ekonomide, GSYH'nin %15'ine mal olmaktadır ki bu da COVID-19'dan beklenen kaybın iki ila beş katıdır.

KARAR VERİCİLERE SESLENİYORUZ

Toplum sağlığı, ülkemizin ekonomisi, ortak geleceğimiz için, tasarruf için bir an önce hemşireliğe yatırım yapmak durumundayız. Karar vericilere sesleniyoruz; 1. Hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, ülkede tutulmasına öncelik veriniz. 2. Hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştiriniz. 3. Baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış ve iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli önlemleri alınız. 4. İçinde hemşirelerin de yer aldığı tüm sağlık çalışanları için adil, insan onuruna yakışır yaşamı mümkün kılacak bir ödeme sistemi getiriniz. 5. Toplumun sağlık ve bakım gereksinimlerini temel alarak hemşirelik iş gücü planlamas1yapiniz ve gerekli kaynakları sağlayınız. 6. Hemşirelik eğitimine yatırım yapınız, hemşirelik eğitiminde niteliği gözetiniz. 7. Hemşirelik mevzuatını uygulayınız, güçlendiriniz, hemşire rol ve sorumluluklarımızın tam olarak yerine getirmemizin önündeki engelleri kaldırınız. 8. Bizler sağlık çalışanlarıyız, bilim insanlarıyız, araştırmacılarız, eğitimcileriz ve liderleriz. Bu alanlarımıza saygı duyunuz ve gerekliliklerini yerine getirmemiz için koşulları oluşturunuz, geliştiriniz. 9. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak, 91 yıllık tecrübesiyle toplumuza hak ettiği bakimi sunabilecek nitelikte bir hemşirelik için mücadele eden derneğimizin sağlık politikalarında aktif rol almasını destekleyiniz” ifadelerini kullandı.