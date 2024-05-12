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Çiçekçi Sarı Remzi vefat etti

Burcum Çiçek Evi sahibi Çiçekçi Remzi Bozkaya- nam-ı diğer Sarı Remzi 69 yaşında hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
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Sema Bozkaya’nın eşi, Burcu ve Zeynep Bozkaya kardeşlerin babaları, Erkan Candan’ın bacanağı, İzmit Ortaokulu mezunlarından, 45 yıldan bu yana sürdürdüğü mesleğinin duayenleri arasında yer alan, İzmitliler tarafından yakından tanınan ve sevilen, Burcum Çiçek Evi sahibi Çiçekçi Remzi Bozkaya- nam-ı diğer Sarı Remzi 69 yaşında hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün (12 Mayıs Pazar) ikindi namazına müteakip Fevziye Cami'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığına defnedilecek.

12 May 2024 - 11:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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