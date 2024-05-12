Çiçekçi Sarı Remzi vefat etti

Sema Bozkaya’nın eşi, Burcu ve Zeynep Bozkaya kardeşlerin babaları, Erkan Candan’ın bacanağı, İzmit Ortaokulu mezunlarından, 45 yıldan bu yana sürdürdüğü mesleğinin duayenleri arasında yer alan, İzmitliler tarafından yakından tanınan ve sevilen, Burcum Çiçek Evi sahibi Çiçekçi Remzi Bozkaya- nam-ı diğer Sarı Remzi 69 yaşında hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün (12 Mayıs Pazar) ikindi namazına müteakip Fevziye Cami'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığına defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.