Kocaelispor'un Play-off maçının saati belli oldu!

Kocaelispor'un Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı Play-Off 1. Tur eşleştirme maçının saati belli oldu. Maç 16 Mayıs Perşembe saat 20:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ilk müsabakalar ligi 4. ve 5. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak. Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur müsabakalarının programı şu şekilde: