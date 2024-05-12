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Kocaelispor'un Play-off maçının saati belli oldu!

Trendyol 1. Lig 34. hafta müsabakaları sonucunda Play-Off 1. Tur eşleşmeleri ve programı belli oldu. 

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Kocaelispor'un Play-off maçının saati belli oldu!
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Kocaelispor'un Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı Play-Off 1. Tur eşleştirme maçının saati belli oldu. Maç 16 Mayıs Perşembe saat 20:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ilk müsabakalar ligi 4. ve 5. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak. Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur müsabakalarının programı şu şekilde:

Kocaelispor'un Play-off maçının saati belli oldu!
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12 May 2024 - 11:56 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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