Patates depoda 4 lira, markette 20 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, ülkede patates üretiminin azalmasına rağmen fiyat istikrarının sağlanamadığını ve bu durumun üreticileri memnun etmediğini belirtti.
Gürer, 1999 yılında ülkede 6,5 milyon ton patates üretildiğini ancak nüfus artışına rağmen bu rakamın 5,5 milyon tona kadar düştüğünü ifade etti. Gürer ayrıca, büyük kentlerde patates fiyatlarının artmasıyla birlikte, düşük gelirli kesimlerin patatese ulaşamadığını ve üreticilerin de masraflarını karşılayamadığını vurguladı.
“MARKETTE 20 LİRANIN ALTINDA PATATES YOK”
Özellikle Niğde'de patates fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü, ancak İstanbul gibi büyük kentlerde marketlerde veya pazarlarda 20 liranın altında patates bulunamadığını belirten Gürer, küçük üreticilerin büyük şirketlerin baskısı altında olduğunu dile getirdi. Büyük şirketlerin patates üretimine girdiğini ve sözleşmeli tarım yaptığını ancak üreticilerden ürün almadıklarını söyleyerek, bu durumun küçük çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.Gürer, patatesin depolarda bekletilmesinin ve üreticinin mağduriyetinin devam etmesinin, küçük çiftçilerin desteklenmemesi ve planlama eksikliğiyle ilişkilendirildiğini sözlerine ekledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aslanomsoft - Arkadaş b u böyle olmaz . Artık üretici ve tüketici pazarlarda bir biri ile karşılaşmalı. Üretici ürünlerini kamyona kpoyup belli pazarlarda tüketicisine ulaştırmalı. Devlet de en birinci üreticisinden vergisini hakkıyla tahsil etmeli Aradaki kan emiciler derhal çıkarılmalı diye düşünüyorum. Çünkü 70 li ve 80 li yılların başında böyleydi. Üretici kiraladığı kamyonla ürünlerini pazar pazar dolşıp satabiliyordu. Sahygılar...
Cenk Cemil - Şu bir gerçek ki, komisyoncular, esnaf,aracı ve pazarcılar milletin ucuz gıda yemesini aslaistmeiyor ! Yani, ucuz olarak 1 ton mal satmaktansa, yüksek fiyattan 250 Kg. mal satmayı hem daha kolay buluyor, hem de az zahmetle, çok para kazanmış oluyor ! Nonuçta pek tabi ki, kabaklar milleti başında patlıyor !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.