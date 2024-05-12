Açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması: Menzil'e yardım topluyordum

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar kapsamında Ankara Emniyeti'nde görevli üç üst düzey ismin açığa alınmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, üç üst düzey isimden biri olan bir emniyet müdürü geçen aylarda İzmir'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün avukatlarından biri ile buluştu. O emniyet müdürü, müvekkilleri hakkında operasyon yaptığı avukattan 300 bin dolar aldı.

'MENZİL'LE AÇIKLADI

Habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kayıt altına alınan bu olayla ilgili soruşturmadan sonra açığa alınan bu emniyet müdürü, idari inceleme sırasında rüşveti "Menzil cemaatine yardım" amacıyla aldığını söyledi. Sözkonusu emniyet müdürü rüşveti "Menzil'e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı" sözleri ile savundu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının ardından başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey polis müdürü geçen günlerde açığa alınmıştı. Açılan alınan isimler Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'dı.

İçişler Bakanlığı tarafından duyurulan açığa alınma kararı sonrası iktidara yakın medyada gelişmeler, ilgili üst düzey emniyet görevlilerinin AKP'ye 17-25 Aralık'a benzer bir "kumpas" girişiminde bulunduğu şeklinde haberleştirilmişti.

Kaynak: cumhuriyet