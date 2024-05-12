Galatasaray taraftarlarını sinirlendirmişti, Alina Boz'dan açıklama

Oyuncu Alina Boz, Galatasaray'ın forveti Icardi ile özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı söylerken küfür ettiği iddialarıyla gündeme geldi.

Boz'un küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuya Instagram hesabından tepki gösterdi.

Bahsi geçen videoda küfür edenin kendisi olmadığını belirten Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün kayda alınan ve iznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu bende üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirmiş olup, başkaca küfür vb. herhangi bir söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz micazım olmadığını da bilirler. Videoyu iznim olmadan çeken, sosyal medya hesaplarında paylaşan, ayrıca onur, şeref ve saygınlığıma saldırı niteliği taşıyan, hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında şahsi kişilik haklarımı savunmak için TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen 'Hakaret' suçu uyarınca avukatım aracılığıyla adli sürecin başlamasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm."