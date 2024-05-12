MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?

MetroPOLL Araştırma'nın ' Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmaması araştırıldı.

17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diye belirtti. Yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” dedi.

Ankette sonuçlar partiler üzerinden de analiz edildi. Buna göre AKP'lilerin yüzde 66’sı “Evet” dedi. CHP’lilerin ise yüzde 38,2’si “Zammın sonuçları değiştireceği” görüşünde.

MHP seçmeninin yüzde 62,7’si zammın sonuçları değiştireceğini düşünürken, DEM Parti’de bu oran yüzde 31,6’da kaldı.

ÖZER SENCAR PAYLAŞTI: ‘İDDİALI SÖYLEMLERLE BULUNANLAR…’

Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar, söz konusu anket sonucunu “Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKP’nin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar” notuyla paylaştı.

Kaynak: cumhuriyet