MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçlarına etki yapar mıydı?

N.yılmaz - kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

maaşım 7.500 lirayken geçinemiyorum diye sosyal yardıma başvurduğumda tek birey olduğum için maaşın yardım kıriterlerinin üzerinde denilip başvurum reddedildi ne 41 kart nede kömür verilmedi zor günleri nasıl geçirdiğimi bir ben birde allah bilir hepsinin canı cehenneme