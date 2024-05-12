MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçlarına etki yapar mıydı?

MetroPOLL Araştırma'nın ' Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmaması araştırıldı.
17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diye belirtti. Yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” dedi.
Ankette sonuçlar partiler üzerinden de analiz edildi. Buna göre AKP'lilerin yüzde 66’sı “Evet” dedi. CHP’lilerin ise yüzde 38,2’si “Zammın sonuçları değiştireceği” görüşünde.
MHP seçmeninin yüzde 62,7’si zammın sonuçları değiştireceğini düşünürken, DEM Parti’de bu oran yüzde 31,6’da kaldı.
ÖZER SENCAR PAYLAŞTI: ‘İDDİALI SÖYLEMLERLE BULUNANLAR…’
Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar, söz konusu anket sonucunu “Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKP’nin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar” notuyla paylaştı.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Takkeli - HALKIMIZ ARTIK AKP . MHP. BBP . HÜDAPAR İKTİDARINDAN UMUDU KESTİ. ama özgür özel Erdoğandan umudunu kesmedi.
Sinan - Ülkeyi soyan hırsız akepe yargılanıp hesap vermeli belediye borçları hesabı sorulmalidir
N.yılmaz - kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
maaşım 7.500 lirayken geçinemiyorum diye sosyal yardıma başvurduğumda tek birey olduğum için maaşın yardım kıriterlerinin üzerinde denilip başvurum reddedildi ne 41 kart nede kömür verilmedi zor günleri nasıl geçirdiğimi bir ben birde allah bilir hepsinin canı cehenneme
Yaşamadan Ölmeyin! - Suriye vatandaşlığına geçin derim.
Derinceli - Degisirdi. Bu memleketin insani kendi cebine bakar. Buyuk bir kesim icin diyorum Ulke satilmis multeci dolmus umrunda olmaz. Ver parayi bunlara gerisi onemli degil dusunmez
Sabahattin Basmacı - beşli çeteyi ve onların imtiyazlarını kaldırmadığı sürece akp ye oy yok.
Körfezli - 02 sabahattin sen pkk/dem e oy ver
Eski Tekaüt - Akepe ye hiç bir şartta oy yok fetonun siyasi ayagı yargılanmadan akepe ben aklandım temizlendim demesin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.