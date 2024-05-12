12 May 2024 - 13:07 - Yaşam

Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR!

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarına yabancı VAR atadı.