Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR!

Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Helder Malheiro
Fenerbahçe - Kayserispor
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Claudio Pereira
Alanyaspor - Beşiktaş
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor
Orta hakem: Emre Kargın
VAR: Erkan Engin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.