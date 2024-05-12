12 May 2024 - 13:18- Asayiş G:

Evinin bodrumunda kendini astı

Körfez Barbaros Mahallesinde ikamet eden İ.D., evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi.

HABER MERKEZİ
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Evinin bodrumunda kendini astı mask
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Olay, Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının haber alamadığı İ.K. yalnız yaşadığı 2 katlı evinin bodrum katında hareketsiz halde bulundu. İhbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İ.K.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.İ.K.'nin 60 yaşlarında olduğu değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
# polis, sağlık, tespit

12 May 2024 - 13:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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