Hakemlerimize Avrupa rozeti

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası kapsamında Avrupa Karate Federasyonu Hakem Kurulu, kariyerinde 10, 15 ve 20 yıl görev yapmış olan hakemlerine bronz, gümüş ve altın rozet taktim etti.

Uluslararası hakemlerimizden 20 yıl hizmet veren Salih Süer altın, 15 yıl hizmet veren Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ve Doç. Dr. Cenab Türkeri gümüş, 10 yıl hizmet veren İlker Bora Akıl ve Yaşar Coşkun bronz hizmet rozeti ile ödüllendirildi.