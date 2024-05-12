Hakemlerimize Avrupa rozeti

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası kapsamında Avrupa Karate Federasyonu Hakem Kurulu, kariyerinde 10, 15 ve 20 yıl görev yapmış olan hakemlerine bronz, gümüş ve altın rozet taktim etti.
Uluslararası hakemlerimizden 20 yıl hizmet veren Salih Süer altın, 15 yıl hizmet veren Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ve Doç. Dr. Cenab Türkeri gümüş, 10 yıl hizmet veren İlker Bora Akıl ve Yaşar Coşkun bronz hizmet rozeti ile ödüllendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.