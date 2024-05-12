AKP'li Merdan: "“Gerekirse işten atılan çalışanlar için Gökçe’yi ziyaret edeceğim”

Merdan, Derince Belediyesi’nden işten atılan çalışanlar başta olmak üzere, gündemde öne çıkan konular hakkında şunları söyledi: “Derince’mize hizmet etmek için bizler de milletimizin bize verdiği görev doğrultusunda tüm kadrolarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu amaçla Derince Belediyemizin ilk meclis toplantısına katılarak, özellikle tamamen siyasi gerekçelerle işten atılan iki kadın çalışanın hakkını korumak adına grup adına başkanlık makamına bir çağrıda bulunduk”.

BİR DAHA YAŞANMASIN

“Hatırlanacağı üzere, grup başkanvekilimizin konuyla ilgili yaptığı konuşmayı cep telefonumla oturduğum yerden kayıt altına almam tuhaf şekilde bazı CHP’liler tarafından engellendi. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’den bir daha bu tür olayların yaşanmasının önüne geçmesini bekliyoruz. Diğer taraftan asıl konumuz olan, iki kadın çalışanın işten atılması çok büyük bir yanlıştır.”

AKP KİMSEYE DOKUNMADI

“Herkes bir siyasi görüş taşıyor ama evine ekmek götürmek farklı bir konudur. Bu kardeşlerimizin işini eksik ya da kötü yaptıkları için değil, siyasi görüşü için dışlanması kabul edilemez. AK Parti döneminde değil Derince, Kocaeli’nin hiçbir yerinde siyasi görüşü nedeniyle hiçbir belediye çalışanına dokunulmamıştır. Belediye Başkanının burada yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum”.

BU YANLIŞTAN DÖNÜN

“Göreve gelirken kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını ifade eden Sertif Gökçe’yi gerekirse bu konuyla ilgili ziyaret edip, bu yanlıştan dönmesini isteyeceğim. Derince Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında salonda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının yan yana asılı olmasından da mutluluk duyduk. Bazı belediye başkanları farklı tutum sergileyerek, milletimizin iradesini yok sayarken, Sertif Bey’in bu hassasiyeti taşıması olumlu bir davranıştır. Konuşarak bazı yanlış anlaşılmaların da düzeltileceği inancındayız.”