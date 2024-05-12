Başkan Saral güven tazeledi

1947 yılından itibaren İzmit’te faaliyet gösteren Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD), 17’inci genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile 12 Mayıs’a ertelenmişti. Bugün İzmit Şehir Kulübü’nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Uğur Saral tek aday oldu. 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kurula Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Danışmanlarından Çetin Sarıca, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı katılım sağladı. Tek adaylı kurulda oy kullanma işlemi gerçekleşmezken açık oylama ile Saral ve yönetimi oybirliği ile kabul edildi.

DERNEĞİN BORCUNU SIFIRLADIK

Uğur Saral, konuşmasına anneler gününü kutlayarak başladı ve şunları söyledi “Bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum. Hepsi var olsun. Sizlerle burada olmaktan ve genel kurulumuzu gerçekleştiriyor olmaktan dolayı ben ve yönetim kurulumuz çok memnunuz. Genel Kurulumuz derneğimizin en önemli toplantısıdır. Mevcut yönetimin değerlendirildiği, üyelerimizin eleştirilerini yaptığı KYÖD’ün en hassas toplantısıdır. Derneğimiz çok zor ve sıkıntılı süreçlerden geçti. Bu süreci hep birlikte aşmayı başardık. KYÖD’ü yönetenler asla ve asla kötü niyetli olamaz, olmadı ve olmayacak. Hata ve eksik yapabilirler ama KYÖD’e karşı kötü niyetli bir iş yapmazlar.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

KYÖD bizlere öncesinde bu kuruma başkanlık etmiş 39 başkanın emanetidir. KYÖD adını duyduğunda hala heyecanlanan büyüklerimizin emanetidir. 2 yılda 250 öğrenciye burs verdik. Taze kanlar katmak için adayız demiştik. 130 yeni üye kaydı yaparak ortalama yüzde 30 oranında üye artışı gerçekleştirdik. Derneğin borcunu sıfırladık. Yeni üye kaynaşma günleri yaptık. Tiyatro, açık hava sinema akşamları gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Basın Onur Günü’nde İzmit Belediyesi ile birlikte İlber Ortaylı’yı ağırladık. Cumhuriyetimizin 100. Yılına bir hafta kala Anıtkabir’de Atamızın huzuruna çıktık. Leyla Atakan ve arkadaşlarının hayatını konu alan Leyla Hanım filminin galasını düzenledik. Başımız her sıkıştığında tecrübelerine çok inandığımız KYÖD başkanlarıyla toplantılar düzenledik. Kurumsal anlamda yapılan tüm etkinliklerimizi sizlere bireysel olarak ulaşarak ilettik. Hepinize katılımlarınız için tekrardan teşekkür ediyorum

KYÖD VARSA YENİ HEDEFLER VARDIR

KYÖD 77 yıllık tarihinde bu şehre birçok şey kattı. Yeri geldi kapandı ama ayağa kalkarak devam etmesini bildi. Atatürk’ün yolunda hedeflerine durmadan devam etti. Bizler dün nasılsa bugünde Atatürk’ün yolundan devam edeceğiz. KYÖD aklı ve bilimi teslim eder. Bizler de görev süremiz boyunca aklı ve bilimi esas aldık. Bu doğrultuda çalışmalara devam edeceğiz. KYÖD yakışan projelerimize imza atmaya devam edeceğiz. Bugüne geldiğimiz de gururla ifade ediyoruz. Hedeflerimizi yerine getirdik. 100 öğrencimize burs veriyorduk bunun üstüne çıktık. KYÖD varsa yeni yollar yeni hedefler vardır. Gençlerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok konsepte çalışma yapmak için KYÖD akademiyi kuracağız. Önceliğimiz işimiz gücümüz gençlik olacak. KYÖD Kentin her noktasında vatandaşa ulaşacak. Yeni ve yeni hedefler için bir 2 yıl daha istiyoruz”

KYÖD VAR DEDİRTEN BİR DERNEK

Programda konuşan Kanko, ise “KYÖD deyince eğitim aklımıza geliyor. Geçtiğimiz günlerde katledilen İbrahim Okur öğretmenimize rahmet diliyorum. Ülkemizde her kesimde şiddet var. Veterineri döven bir toplumla karşı karşıyayız. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Adalet yok ülkede. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye 100 Yılı Maarif Programı adı altında bir şey çıkardı. Bu başlığı kullanarak propaganda yapan bir Milli Eğitim Bakanından bahsediyoruz. Çocukların matematik, tarih ve coğrafya eğitimiyle ilgili hiçbir şey yok. Cemaat ve tarikatlara CHP iktidarında kesinlikle yer olmayacak” dedi.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, selamlama konuşmasında şunları söyledi, “Gençlerimiz yurtdışına göç ediyor. KYÖD’ün bu konu üzerine eğilmesini istiyorum. Gençlerimizin beyi göçü gerçekleştiriyor. Son zamanlarda bu oranlar artmış durumda. Sadece kendi alanımızda değil birçok alanda gençlerimizi kaybediyoruz. Meslek gruplarına, okuyan insana bu ülkede değer verilmiyor. Bu konuda kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Sivil Toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Bu kentin başıboş hayvan sorunu başta olmak üzere birçok konuda çözüm üretilmesi gerek. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

İŞTE KYÖD YÖNETİMİ

17’İNCİ DÖNEM BAŞKANI UĞUR SARAL’IN YÖNETİMİ:

ASİL LİSTE

Uğur Saral, Umur Alkan Akbacak, Hüseyin Alçıoğlu, Demet Arslanbaş, Ece Arslankaya, İlkay Kaya, Elif Gün Küçükkaya, Elif Sertçetin, Yağmur Soysal

YEDEK LİSTE

Olgu İncidere, Çağlayan Ateş, Burcu Bineklioğlu, Batur Altunoğlu, Emre Ural, Elif Doğusel, Azer Şelte, Zeynep Çetin, Gökhan Demiral

DENETİM KURULU ASİL LİSTE

Mehveş Özocak Karakan, Tuğman Kayalı, Taylan Yılmaz,

DENETİM KURULU YEDEK LİSTE

Erdem Çakır, Adnan Sancak, Erkan Eker,

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ ADAYLARI ASİL LİSTE

Şerif Ünal, Yavuz Ulugün, Cihat Uçar, Reşat Keçeci, Semra Başlak,

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ ADAYLARI YEDEK LİSTE

Hakan Tanta, Haşmet Belen, Turgay Yılmaz, Mehmet Toker, Didem Turan