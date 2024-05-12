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İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı 

İzmit Belediyesi ekipleri, hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan vatandaşları hediyeler ile uğurladı 

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İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı  mask
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’ten hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarını yalnız bırakmadı.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Ekipler, hacı adaylarına içerisinde kişisel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. Vatandaşlar da güzel dilekleri ve hediyelerinden ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi

12 May 2024 - 14:53 - Yaşam

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