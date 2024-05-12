İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’ten hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarını yalnız bırakmadı.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Ekipler, hacı adaylarına içerisinde kişisel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. Vatandaşlar da güzel dilekleri ve hediyelerinden ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.