İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’ten hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarını yalnız bırakmadı.
ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ
Ekipler, hacı adaylarına içerisinde kişisel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. Vatandaşlar da güzel dilekleri ve hediyelerinden ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.