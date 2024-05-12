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İzmit Belediyesi, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda buluştu

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler ve aileleriyle sabah kahvaltısında buluştu

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İzmit Belediyesi, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda buluştu
İzmit Belediyesi, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda buluştu
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, her yıl doğu gibi bu yıl da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli bireyler ve aileleriyle birlikte güzel bir programa imza attı. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde düzenlenen kahvaltı programına İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisine bağlı dernek başkanları, üyeleri ve Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programı tamamlandıktan sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Ayrıca engelli bireyler ve aileleri bu programı düzenlediği ve kendilerini unutmadığı için İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

12 May 2024 - 14:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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