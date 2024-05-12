İzmit Belediyesi, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda buluştu

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, her yıl doğu gibi bu yıl da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli bireyler ve aileleriyle birlikte güzel bir programa imza attı. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde düzenlenen kahvaltı programına İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisine bağlı dernek başkanları, üyeleri ve Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses katıldı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programı tamamlandıktan sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Ayrıca engelli bireyler ve aileleri bu programı düzenlediği ve kendilerini unutmadığı için İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.