Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkole de zamlar yansımaya başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini açıkladı.
Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:
Erdinger 33 cl: 99 lira
Hoegaarden 33 cl: 99 lira
Efes 30 cl: 50 lira
Miller 50 cl: 75 lira
Bud şişe 50 cl: 75 lira
Bud kutu 50 cl: 75 lira
Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
Amsterdam: 100 lira
Leffe burne 33 cl: 100 lira
Duvel 33 cl: 130 lira
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfez - İçen düşünsün
Mağdur Vatandaş - Sıkıntı yok içmeye devam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.