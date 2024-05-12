- Ekonomi

Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubuna yarından itibaren zam geleceğini duyurdu. İşte güncel fiyatlar...

Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar mask

Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkole de zamlar yansımaya başladı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini açıkladı.

Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:

Erdinger 33 cl: 99 lira

Hoegaarden 33 cl: 99 lira

Efes 30 cl: 50 lira

Miller 50 cl: 75 lira

Bud şişe 50 cl: 75 lira

Bud kutu 50 cl: 75 lira

Efes glutensiz 50 cl: 80 lira

Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira

Amsterdam: 100 lira

Leffe burne 33 cl: 100 lira

Duvel 33 cl: 130 lira

Kaynak: cumhuriyet
# Zam

12 May 2024 - 15:11 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mağdur Vatandaş - @Körfez 01 nolu yoruma cevabı: Sıkıntı yok içmeye devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 16:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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